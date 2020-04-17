نعمة: طلبت من شباب الحراك دعمنا عبر مقاطعة السلع غالية الثمن ولا زلت على رأيي

لفت وزير الاقتصاد راوول نعمة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تناقلت بعض وسائل الإعلام جزءاً من حديثي مع شباب الحراك بالأمس واجتزأت الكلام عن قصد أو غير قصد. بالأمس تحدثنا عن عدة حلول وسبل لمكافحة الغلاء بكل شفافية وواقعية". وأضاف "قلت بأننا نعمل على اقرار تعديل قانون حماية المستهلك الذي يحمي الناس مع متابعة شكاوى الناس باستمرار. ونحن نقوم بدورنا ولا نتنصّل من مسؤولياتنا. بل على العكس نطلب زيادة فعالية مهامنا واجراءاتنا عبر تعديل القانون".
وشدد على انه "لا أعرف ان اكذب على الناس بالكلام المنّمق أمام الكاميرات، لذا طلبت من شباب الحراك والشعب اللبناني لحين اقرار القانون بأن يدعمونا عبر مقاطعة السلع غالية الثمن ولا زلت على رأيي لأن للناس دور ايضاً في النظام الاقتصادي الحر عبر الضغط على التجار لتعزيز المنافسة".
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