أفادت قناة الـ"LBCI" بأن ​مصرف لبنان​ سيضخ دولارات نقداً الى الصرافين الكبار بهدف خفض سعر صرف ​الدولار​ عند الصرافين الذي تجاوز مستويات قياسية تعدت الـ 3150 ل.ل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI:مصرف لبنان سيضخ دولارات نقداً للصرافين الكبار بهدف خفض سعر صرف الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.