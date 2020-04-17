ميانمار تصدر عفوا عن آلاف السجناء هو الأكبر منذ أعوام

أعلن مكتب رئيس ​ميانمار​، أن ​الحكومة​ ستطلق سراح نحو 25 ألف سجين، في عفو بمناسبة ​السنة​ الجديدة في ميانمار، هو الأكبر منذ أعوام.

ولفت ​رئيس ميانمار​ وين مينت، الى إنه "سيجري إطلاق سراح 24896 سجينا، منهم 87 أجنبيا، في أنحاء البلاد، دون شروط "لإسعاد مواطني ميانمار ومراعاة للاعتبارات الإنسانية"، مضيفا: "لم يعط الرئيس أي ​تفاصيل​ بشأن الجرائم التي أدين بها هؤلاء ​السجناء​".

بدوره اشار زاو زاو، المتحدث باسم إدارة السجون، إن العدد الكبير للمفرج عنهم ليس له صلة بالمخاوف المتعلقة ب​كورونا​.

وأطلقت ميانمار في العام الماضي سراح نحو 23 ألف شخص على مدار عدة أيام في العفو السنوي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وفي العام السابق له أطلقت سراح أكثر من ثمانية آلاف سجين.

ولم يتضح إن كان قرار العفو سيشمل أي مدانين بجرائم لها صلة بالتمرد ضد الحكومة.