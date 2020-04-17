عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف في بلجيكا

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بروكسل: تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا احد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها اعلى أرقام للوفيات، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية الجمعة.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع الحصيلة إلى 5163 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11,5 مليون نسمة. واوضحت السطات أن نصف الوفيات (2586) في دور للمسنين.



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