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ألمانيا ستنتج 50 مليون قناع واق أسبوعيًا اعتبارًا من أغسطس

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برلين: ستصنع ألمانيا اعتباراً من أغسطس نحو 50 مليون قناع واق في الأسبوع، بينها عشرة ملايين قناع من نوع "أف أف بي 2" اي مزودة بفلتر لتنقية الهواء، كما أعلن وزير الصحة ينس شبان الجمعة.

وقال الوزير الألماني خلال مؤتمر صحافي في برلين "تمكنا من إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج عشرة ملايين قناع من نوع أف أف بي2 و40 مليون قناع جراحي اعتباراً من شهر أغسطس".

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