الصين تدعو إلى الوحدة الدولية لمكافحة كورونا

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بكين: دعت الصين الجمعة إلى الوحدة الدولية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعواصم غربية عدة حول إدارة بكين لوباء كوفيد-19، ونفت أي تستر على حجم تفشي الوباء على أراضيها.

قال تشاو ليجيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19".

جاءت تصريحاته بعدما قال ماكرون لصحيفة "فايننشال تايمز" الخميس إنه من "السذاجة" القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من إدارة الدول الغربية.

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أعلنت بلدية مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس في نهاية ديسمبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس بعد مراجعتها لتشمل 1290 وفاة إضافيّة. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة.

نفى تشاو أن تكون السلطات الصينية تستّرت على حجم تفشي الفيروس. وقال "لم يحدث تستر ولن نسمح بذلك ابدا". واعترف بحدوث "حالات تأخير وإغفال وعدم دقة" في تسجيل الوفيات في بداية الوباء بسبب اكتظاظ المستشفيات. لكنه أكد أن "رد الصين على الوباء لا مأخذ عليه".

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