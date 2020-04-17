شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا ويعلن عن إنشاء مركز متكامل لأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء مستشفى العريش العام وذلك فى إطار الحرص على دعم الدولة الجيش الأبيض من أطباء وطواقم التمريض فى مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار بتقديم مساعدات طبية للمستشفى فى إطار المسئولية الاجتماعية، تضمنت أجهزة تنفس صناعى وكمامات ونظارات للأطباء لحماية العيون ومعدات تعقيم ومستلزمات وقائية.

وقد رافق الدكتور حسن راتب فى الزيارة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الذى صرح بأن ما تبرعت به مؤسسة الدكتور حسن راتب للمستشفى بلغت قيمته 5 ملايين جنيه من بينها 3 ملايين جنيه قيمة الاجهزة والمعدات التى تم تطوير المستشفى بها ومبلغ 2 مليون جنيه قيمة الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مشيراً الى أن هذا العمل الانسانى الذى قام به الدكتور حسن راتب لمستشفى العريش العام ليس جديداً عليه فهو دائم العطاء ويتواجد بشكل دائم من خلال المساعدات الانسانية التى يقدمها لقطاعات عديدة بمحافظة شمال سيناء .

وفى هذا السياق قال الدكتور حسن راتب أنه إلى جانب ما تم تقديمه للمستشفى من أجهزة ومعدات طبية متنوعة، فإنه يجرى الآن الإعداد لإنشاء مركز متكامل لأمراض الكلى فى المستشفى، سيتم افتتاحه قريباً، بحيث يكون هذا المركز فى مبنى منفصل ليتكامل مع وحدة الكلى الموجودة حاليا فى المستشفى وسيتم تجهيز هذا المركز بأحدث اجهزة علاج امراض الكلى ليكون جاهزاً للقيام بكافة الاحتياجات المتعلقة بعلاج مرضى الكلى من اجراء عمليات جراحية وايضاً عمل الغسيل الكلوى ولفت الى أنه مهتم بشكل مستمر بمستشفى العريش العام وان المستشفى تضم نخبة ممتازة من الكوادر سواء كانوا اطباء او ممرضين او وظائف معاونة على اعلى مستوى من الكفاءة ويعملون بقناعة تامة انهم اصحاب رسالة نبيلة ويؤدون عملهم على مستوى عال من الدقة خاصة أن مستشفى العريش العام هى اعلى صرح طبى يقوم برعاية صحة ابناء سيناء بصفة عامة.

وأكد الدكتور حسن راتب على هامش هذه الزيارة على أن سيناء ستظل غالية على كل مصرى وأنها داخل قلب كل مواطن يعيش على ارض مصر كما أنها ستظل أيضاً فى وجدان القيادة السياسية وقواتنا المسلحة فسيناء ارض طيبة ومباركة حيث تجلى فيها المولى عز وجل وقال الدكتور راتب من يريد ان يرى يد الله فعليه ان يذهب الى سيناء ليرى كيف ان يد الله تبنى مع البنائين وكيف ان يد الله تمنح سيناء ببركة المكان وبركة الزمان فعلى مدى ٤٠ عاماً بنينا فيها بتوفيق من الله المصانع والجامعات والمشروعات الاستثمارية بل افضل ما بنيته على مدى هذه السنوات مع أبناء سيناء هو المشاعر الانسانية والعلاقات الاجتماعية التى تفوق المشروعات والانشطة لأنها نابعة من القلب لذا ستظل هذه المشاعر الانسانية والاجتماعية فى القلوب.



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (1)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (2)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (3)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (4)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (5)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (6)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (7)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (8)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (9)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (10)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (11)

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حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (12)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (13)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (14)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (15)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (16)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (17)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (18)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (19)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (20)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (21)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (22)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (23)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (24)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (25)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (26)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (27)



حسن راتب يزور مستشفى العريش ويقدم مساعدات طبية لمواجهة كورونا (28)