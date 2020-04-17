المغرب يسجل 24 حالة تعاف من فيروس كورونا وثلاث وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل عدد كبير من حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في حصيلتها الجديدة، إنها سجلت، من الساعة السادسة مساء أمس الخميس، وإلى حدود صباح اليوم، 24 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 273 حالة.
وفي السياق ذاته، سجلت الوزارة ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس، خلال الليلة الماضية، ليرتفع عدد وفيات الفيروس في المغرب إلى 133 حالة.
يذكر أن المغرب وصل، اليوم، إلى تسجيل عدد قياسي جديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن عن 245 حالة إصابة جديدة، ليرتفع مجموع المصابين إلى 2528 حالة.
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