عاجل.. المغرب يسجل 245 حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 2528

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن وصول حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى2528 حالة.

وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 245إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم تسجيلها بين الساعة السادسة من مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أن وفيات فيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 133 حالة وفاة، مسجلة ثلاث حالات جديدة، كما أن أعداد المتعافين من الفيروس وصل إلى 273 حالة، 24 حالة تعافي جديدة.

يشار إلى أن المغرب، ضاعف أعداد اختبارات كشف فيروس كورونا التي يتم إجراؤها يوميا، بعد توصله بمعدات جديدة تم استيرادها من كوريا الجنوبية والصين، وهو ما مكنه من كشف أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس.