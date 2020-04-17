يساعد في تشخيص “كوفيد19” والتطبيب عن بعد.. مهندسون وأطباء مغاربة يبتكرون قناعاً ذكياً – فيديو

أعلن فريق من الأطباء، والمهندسين، والتقنيين المغاربة، ابتكار “قناع ذكي”، يساعد في رصد، وتتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المخالطين، والتطبيب عن بعد في حالات مرضية أخرى.

وقال منسق مشروع Tech4Covid، المهندس محسن الخديسي، في حديث مع “اليوم 24″، إن وظيفة القناع المسمى “مداد” توفير معطيات مرتبطة بالجهاز التنفسي للشخص، الذي يستعمله، من خلال تخزين مؤشرات حيوية خاصة بالمريض، وإرسالها إلى الفريق الطبي من أجل التتبع.

وأوضح الخديسي، في حديث مصور، كيفية عمل القناع، المرتبط بتطبيق هاتفي بواسطة تقنية البلوثوت، في إطار مساعدة السلطات المختصة على تتبع المخالطين، والتشخيص الأولي للإصابة بفيروس كورونا، بناء على معايير حددتها منظمة الصحة العالمية، في وقت يصعب فيه إجراء الأطقم الطبية لعدد كبير من الاختبارات.

وأشار الأستاذ الجامعي في كلية العلوم والتقنيات في مدينة سطات إلى أن الابتكار المذكور من شأنه، أيضاً، تقييم مدى انضباط الأشخاص للحجر الصحي، مبدياً استعداد الفريق لوضعه في متناول السلطات الحكومية المختصة، خصوصا وزارتي الصحة، والداخلية.