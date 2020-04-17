في زمن كورونا.. معمل يغرق أسواق الفنيدق بـ”عسل مزيف”.. والنيابة العامة تفتح تحقيقا

علم موقع “اليوم 24″، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة في تطوان، أصدرت تعليماتها إلى المصالح الأمنية، أمس الخميس، لفتح تحقيق موسع في وجود مصنع سري، متخصص في إنتاج عسل مزيف في مدينة الفنيدق، لعدم توفره على شروط الصحة، والسلامة، والوقاية من الأخطار.

وكشف المصدر نفسه أن السلطة المحلية تحت إشراف باشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الأولى اقتحمت المصنع السري المذكور، بعد توصلها بمعلومات دقيقة حول الموضوع، إذ عملت على حجز كميات كبيرة من قنينات العسل المزيف، الذي يتم إنتاجه باستعمال مواد مصنعة، وكيماوية تخلط مع مادة السكر، فضلا عن حجز أغلفة توضع على المنتوج لإيهام المستهلكين أنه مستورد من بلدان أوربية مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن مادة العسل توجد على رأس المواد، التي يتم تزويرها، حيث تخلط مجموعة من المواد المصنعة مع السكر، قبل ملئ المنتوج في قنيتات زجاجية، ووضع أغلفة عليها، تشير إلى ماركات عالمية، ووطنية معروفة، ما يساهم في خداع المستهلك، وتهديد صحته، وسلامته.