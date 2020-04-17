الزاير لـ”اليوم24″.. ننتظر قرار السلطات بشأن حالة الطوارئ للحسم في طريقة تخليد فاتح ماي

قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة تنتظر قرار السلطات الحكومية بشأن رفع، أو استمرار حالة الطوارئ الصحية إلى ما بعد غاية 20 أبريل الجاري.

وتحدث عبد القادر الزاير لـ “اليوم24″، وقال إنه قد يصعب تخليد فاتح ماي في الشارع هذه المرة في ظل الأوضاع الصعبة، التي يعيشها المغرب مع جائحة كوفيد-19، خصوصا إذا تم تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى ما بعد 20 أبريل الجاري.

وأضاف المتحدث ذاته أن الكونفدريالية الديمقراطية للشغل ستخلد فاتح ماي، وأن هناك مقترحات عدة لتخليد عيد الشغل، سيحسم فيها اجتماع للقيادات النقابية، في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن 1 ماي فرصة لطرح الملفات، والمطالب النقابية على الحكومة.

ووجه الزاير نداءه إلى كافة العاملين بأخذ الحيطة، والحذر، وإلتزام التدابير، التي أعلنتها السلطات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.