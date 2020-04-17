طقس الجمعة.. أجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، مرور سحب ستعطي قطرات متفرقة بالواجهة المتوسطية، مع ظهور سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية محلية بالمنطقة الشرقية و بالأطلس المتوسط. والريف.

وستكون الأجواء مستقرة، وسماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل والسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، ومن الجنوب بالهضاب العليا الشرقية، وبالجنوب الشرقي، ومعتدلة إلى ضعيفة من القطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالشمال ووسط البلاد، والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية. وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والشياضمة وعبدة وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 22 و29 درجة بالمتبقى من السهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية. وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين راس سبارطيل والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.