شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تؤكد “عدم تسترها” على عدد المصابين بكوفيد-19 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:23 مساءً, 17 أبريل 2020 م المناطق - وكالات نفت الصين أن تكون تستّرت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها، وفق ما أفادت وزارة خارجيتها في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.

وأقر متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين لحصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة. لكنه أضاف “لم يكن هناك أي تستّر قط ولن نسمح بأي تستّر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد “عدم تسترها” على عدد المصابين بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.