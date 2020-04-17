شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لا يوجد أي تعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال للصحفيين في إفادة يومية إن مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان، التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية العام الماضي، كانت نتيجة تدقيق إحصائي لضمان الدقة مضيفا أن المراجعة ممارسة عالمية شائعة.
وراجعت السلطات الصحية في ووهان أمس الخميس إجمالي الوفيات وعدلتها بالزيادة بنسبة 50 بالمئة إلى 3869 شخصا لتدارك ما وصفته بالتقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات وغيرها من أوجه التقصير. وشكك البعض علنا، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دقة إعلانات الصين بشأن نطاق الوباء في البلاد.
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