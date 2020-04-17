شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 33 حالةً من فيروس كورونا المستجد في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء 33 حالةً من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) . وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 258 حالةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 33 حالةً من فيروس كورونا المستجد في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.