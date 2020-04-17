أسعار العملات الاجنبية محلياً والذهب والنفط عالمياً اليوم

تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الجمعة بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اسعار مكاتب وشركات الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية سعر بيع الدولار: 122,500

سعر شراء الدولار: 121,500 Advertisements اليورو السعر العالمي :100 يورو = 108,23 دولار

الأسترليني السعر العالمي :100 باوند = 124,33 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 695,50 ليرة تركية الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 695,50 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالمياً = 1693,70$ سعر برميل نفط الخام برنت = 27,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 25,40 دولار

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