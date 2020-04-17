أسعار العملات الاجنبية محلياً والذهب والنفط عالمياً اليوم

تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الجمعة بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي
اسعار مكاتب وشركات الصيرفة في الاسواق المحلية العراقية
سعر بيع الدولار: 122,500
سعر شراء الدولار: 121,500
اليورو السعر العالمي :100 يورو = 108,23 دولار
الأسترليني السعر العالمي :100 باوند = 124,33 دولار
سعر أونصة الذهب عالمياً = 1693,70$
سعر برميل نفط الخام برنت = 27,70 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 25,40 دولار
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