السفير البريطاني يعلق على حادثة 'ملاك الزيدي' ويدعو لتجريم العنف الأُسري

وقال هيكي في تغريده له على تويتر تابعتها الخليج 365، "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة"، مشريا الى أن "هناك تذكير شديد بأن العنف المنزلي سواء كان اساءة نفسية او جسدية هو مشكلة تعم انحاء العالم".وأَضاف، "نواجه ايضا تحديات بشأن هذا الموضوع اذ شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية، وتعاطيا مع ذلك، فقد خصصت المملكة المتحدة نحو ٢ مليون جنيه استرليني لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي".

وتابع، "انني ارحب بدعوات الامم المتحدة للعراق لأعطاء الأولوية لحماية النساء والاطفال وتجريم العنف المنزلي"، مؤكدا بالقول أن "العنف أمر غير مقبول بأي حال من الاحوال".