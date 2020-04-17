أعرب السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، الجمعة، عن حزنه الشديد وأمله بأن تتم التحقيقات بسرعة بشأن حادثة المرأة "ملاك الزيدي"، فيما كشف عن تخصيص مليوني جنيه إسترليني لمناهضة العنف الأُسري، داعيا لتجريمه.
وأَضاف، "نواجه ايضا تحديات بشأن هذا الموضوع اذ شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية، وتعاطيا مع ذلك، فقد خصصت المملكة المتحدة نحو ٢ مليون جنيه استرليني لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي".
وتابع، "انني ارحب بدعوات الامم المتحدة للعراق لأعطاء الأولوية لحماية النساء والاطفال وتجريم العنف المنزلي"، مؤكدا بالقول أن "العنف أمر غير مقبول بأي حال من الاحوال".
وكان محافظ النجف، لؤي الياسري، قد وجه الاحد الماضي ، بتشكيل فريق تحقيق متخصص حول حادثة حرق امرأة من المحافظة، وعقب ذلك عرضت محكمة تحقيق النجف تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق فيما كشفت عن الفاعل الرئيسي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى بان "المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها وان والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد ان قام بإطفائها.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني يعلق على حادثة 'ملاك الزيدي' ويدعو لتجريم العنف الأُسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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