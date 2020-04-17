مقبرة في النجف تضم اربعين قبراً لضحايا كورونا، المحافظ لؤي الياسري زار المقبرة ودعا ذوي الضحايا الى زيارتها
مقبره ضحايا كورونا شهدت زياره لمحافظ النجف وضع خلالها الزهور على القبور كخطوه لتشجيع ذوي الموتى على زياره امواتهم واعدا اياهم بتجهيزها بالطرقات والخدمات الاخرى أن توفرت الأموال
وظلت بوابة المقبره هذه دون زائرين طوال الشهرين الماضيين على أمل أن يتفهم ذوو الأموات إنهم دفنوا بطريقه لائقه وبحسب شروط منظمه الصحه العالميه ولن يصيبهم الوباء ان زاروا قبور احبائهم
فايروس كورونا المستجد خلق مقبره جديده في النجف يتمنى لها البعض أن لاتتوسع في ظل انحسار المرض في العراق
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو محافظ النجف يستذكر ضحايا كورونا ويدعو لزيارة قبورهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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