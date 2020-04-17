بالفيديو محافظ النجف يستذكر ضحايا كورونا ويدعو لزيارة قبورهم

طريق غير معبد وفي مكان بعيد أقيمت مقبره أنشاتها فرقه الأمام علي عليه السلام خصصتها لضحايا كورونا ضمت حتى الآن أكثر من أربعين قبرا للضحايا من مختلف محافظات العراق

مقبره ضحايا كورونا شهدت زياره لمحافظ النجف وضع خلالها الزهور على القبور كخطوه لتشجيع ذوي الموتى على زياره امواتهم واعدا اياهم بتجهيزها بالطرقات والخدمات الاخرى أن توفرت الأموال



وظلت بوابة المقبره هذه دون زائرين طوال الشهرين الماضيين على أمل أن يتفهم ذوو الأموات إنهم دفنوا بطريقه لائقه وبحسب شروط منظمه الصحه العالميه ولن يصيبهم الوباء ان زاروا قبور احبائهم

فايروس كورونا المستجد خلق مقبره جديده في النجف يتمنى لها البعض أن لاتتوسع في ظل انحسار المرض في العراق