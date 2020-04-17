بالفيديو ارتفاع نسب الشفاء في كربلاء الى 68 حالة

سجلت محافظة كربلاء المقدسة ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الشفاء من فايروس كورونا، حيث تم تسجيل شفاء ثمانية وستين حالة، في وقت اكدت فيه الكوادر الصحية على ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال.
أرتفاع ملحوظ بحالات شفاء المصابين بفايروس كورونا في محافظة كربلاء المقدسة ليصل عدد المشافين لأكثر من ثمانية وستين شخصا فيما جددت الكوادر الصحية دعواتها للمواطنين بالألتزام بحظر التجوال للقضاء على الوباء بشكل كامل
محافظ كربلاء المقدسة دعا من جانبه العائدين من خارج العراق للذهاب الى الحجر الصحي مباشرة مؤكدا بلامجال للوساطة للدخول إلى المحافظة دون الخضوع للفحص والتأكد من الحالة الصحية
محافظ كربلاء المقدسة دعا من جانبه العائدين من خارج العراق للذهاب الى الحجر الصحي مباشرة مؤكدا بلامجال للوساطة للدخول إلى المحافظة دون الخضوع للفحص والتأكد من الحالة الصحية
و تستمر خلية الازمة في المحافظة بأجراءتها الوقائية المشددة على المواطنين داعية اياهم للالتزام بحظر التجوال من أجل القضاء على فيروس كورونا المُستجد والذي بدأت اعداد المصابين بهذا الوباء تنحسر يوماً بعد اخر .
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