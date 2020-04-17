بالفيديو ارتفاع نسب الشفاء في كربلاء الى 68 حالة

أرتفاع ملحوظ بحالات شفاء المصابين بفايروس كورونا في محافظة كربلاء المقدسة ليصل عدد المشافين لأكثر من ثمانية وستين شخصا فيما جددت الكوادر الصحية دعواتها للمواطنين بالألتزام بحظر التجوال للقضاء على الوباء بشكل كاملمحافظ كربلاء المقدسة دعا من جانبه العائدين من خارج العراق للذهاب الى الحجر الصحي مباشرة مؤكدا بلامجال للوساطة للدخول إلى المحافظة دون الخضوع للفحص والتأكد من الحالة الصحية

و تستمر خلية الازمة في المحافظة بأجراءتها الوقائية المشددة على المواطنين داعية اياهم للالتزام بحظر التجوال من أجل القضاء على فيروس كورونا المُستجد والذي بدأت اعداد المصابين بهذا الوباء تنحسر يوماً بعد اخر .