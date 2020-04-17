داوود عبدالرؤوفالجمعة 2020/4/17 12:24 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت فلسطين، الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 307 حالة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله إنه تم تسجيل 12 إصابة جددة لعمال ومخالطيهم في الضفة الغربية، موضح أن عدد الإصابات بمدينة القدس الشرقية المحتلة بلغ 95.
ولفتت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 8 حالات تعافي من الفيروس في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المتعافين إلى 77 من مجمل الإصابات.
وسجلت فلسطين حالتي وفاة منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.
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