القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وقع بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية شمال العاصمة الأفغانية كابول.

وكانت قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، قالت، الخميس الماضي، إن 5 صواريخ أصابت أكبر قاعدة جوية أمريكية رئيسية في البلاد، دون وقوع إصابات في الهجوم، الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت بعثة "الدعم الحازم" بقيادة الولايات المتحدة، أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركاءنا من قوات الدفاع والأمن الأفغانية يحققون في الواقعة".

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وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، الثلاثاء، مقتل وإصابة 29 على الأقل من عناصر طالبان، في عملية للجيش شمال غربي البلاد، وسقوط آخرين من الحركة في حادث انفجار عبوة ناسفة قبل موعدها المفترض.



يأتي ذلك رغم اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي يقضي أيضا بمبادلة سجناء بين الحركة والحكومة الأفغانية، وهو ما بدأه الطرفان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

والأحد الماضي، أفرجت طالبان عن 20 سجينا من القوات الأفغانية، فيما أطلقت الأخيرة سراح 300 معتقل من الحركة، بعدما تعهدوا بعدم العودة إلى القتال.