"الخليج": ردود فعل دولية تنتقد قرار ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

واشنطن - الخليج 365



أكدت صحيفة خليجية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية، أثار ردود فعل دولية تنتقد القرار على أساس أنه يقوض حالة التعاون والتعاضد العالمي التي تجلت في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد البشرية كلها ولا يعرف حدوداً ولا يفرق بين إنسان على أساس عرق أو جنس.

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وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" صحيح أن القرار الأمريكي هو "تعليق" لمدة شهرين أو ثلاثة، ويمكن أن يتراجع عنه ترامب كما فعل وتراجع عن قرارات أخرى مشابهة، لكنه يأتي في وقت حاسم بالنسبة للمنظمة ويضر بقدرتها على مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك إمكانيات صحية لمواجهة الوباء، مشيرة إلى أنه و رغم المساعدات التي تقدمها المنظمة، كمِنَح من بعض دول العالم للبلدان المتضررة وفي مقدمة هذه الدول المانحة دولة الإمارات إلاّ أن ذلك لا يعوض المساهمة الأمريكية في ميزانية المنظمة والتي تتجاوز نصف المليار دولار.

وأضافت : ربما لا يكون أداء منظمة الصحة العالمية مثالياً، ومثلها مثل المنظمة الأم التي تتبعها - الأمم المتحدة - وتوابعها تعاني ترهلاً بيروقراطياً، وقد تكون بالفعل في حاجة إلى إصلاح ورفع كفاءة، لكن هذا ليس وقته في خضم مواجهة وباء عالمي غير مسبوق، مؤكدة أن أقل ما يجب أن تقوم به الدول المساهمة في ميزانية المنظمة الآن، وهي أكثر من 190 دولة، هو الالتزام بمساهمتها وربما التعجيل بها أو زيادتها كي لا يفتّ القرار الأمريكي في عضد المنظمة وجهود العالم الموحدة لمكافحة الوباء ثم بعد ذلك يكون وقت الحساب حين تتخطى البشرية هذه الأزمة.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها : هذا ليس وقت السياسة ولا الاقتصاد، في وقت تتعرض فيه صحة البشرية للخطر، وتقود فيه منظمة الصحة العالمية معركة العالم ضد هذا العدو المجهول.