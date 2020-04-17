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22 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت سلطات ​كوريا الجنوبية​ تسجيل 22 إصابة جديدة ب​فيروس ​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و632 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 230 حالة، في حين تم شفاء 72 حالة.

وأشارت إلى أنه من بين الـ22 إصابة ​الجديدة​، جاءت 14 حالة من الخارج، حيث تم تأكيد 11 إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات، فيما كانت 3 ​حالات​ مرتبطة بانتقال العدوى داخليا من قبل الوافدين من الخارج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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