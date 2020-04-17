22 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات ​كوريا الجنوبية​ تسجيل 22 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و632 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 230 حالة، في حين تم شفاء 72 حالة.

وأشارت إلى أنه من بين الـ22 إصابة ​الجديدة​، جاءت 14 حالة من الخارج، حيث تم تأكيد 11 إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات، فيما كانت 3 ​حالات​ مرتبطة بانتقال العدوى داخليا من قبل الوافدين من الخارج.