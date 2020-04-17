الطقس يتحول تدريجيًا بدءًا من الظهر إلى مستقر

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر اليوم"الجمعة" حيث يتحوّل الى مستقر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط ​أمطار​ متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية، يتحسّن ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من الظهر فيتحوّل الى مستقر.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل. الأحد يكون قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أما الاثنين فيكون قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل..

