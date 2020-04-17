كيومجيان: الكلام عن ان لوائح الشؤون تتضمن موظفين مضخّم

لفت الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث تلفزيوتي الى أن "الاستمارة الخاصة بالعائلات الاكثر فقرا تذهب الى ​رئاسة مجلس الوزراء​ ويتم التقييم هناك"، مشيرا الى أن "لا هامش خطأ كبير وهناك تضخيم للأمور عبر القول ان اللائحة تتضمن موظفين وغيره".

وشددعلى ان كل الموجودين ضمن اللوائح يستأهلون الاستفادة، لافتا الى أن "على ​الحكومة​ واذا ارادت ان تنطلق من اللوائح الموجودة ان تعيد تقييمها"، مؤكدا أن "اللوائح خفضت من 104 الاف عائلة الى 44 الف عائلة"، مؤكدا أن "هناك اخبارات سابقة قدمت بحق وزراء واي اخبار سيقدم سيلاقي نفس مثير ​الاخبار​ الذي ثدم بحق ​وزير العمل​ السابق ​كميل ابو سليمان​".

ورأى قيومجيان أن "الحكومة اعطيت فترة سماح مئة يوم وكان يجب ان تنطلق من خطة انقاذية اصلاحية ولم تبدأ بها بعد، مشيرا الى أننا "كنا نطالب بحكومة اختصاصيين"، لافتا الى أن "الحكومة دخلت بمتاهات لا تصب بمصلحة المواطن".