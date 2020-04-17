أبو سعيد: السفيرة الأميركية في لبنان تخرق القانون الدولي

إستغرب مفوض اللجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ السفير ​هيثم ابو سعيد​ كلام سفير ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​لبنان​ السيدة ​دوروثي شيا​ حول وجوب ​الدولة اللبنانية​ الإنصياع لمطالب ما سمتهم "ثوار 17 تشرين الأول" حتى تتمكن الدولة من الإستفادة بالمساعدات الإنسانية حيث أطلقت سلسلة أمثلة في ​العالم​ حول طبيعة المساعدات التي قدّمتها.

ولفت السفير ابو سعيد أن "هذه الأنواع من التصريحات تعتبر خرقا فاضحاً لنص القرار الدولي 1965 والتي أوضحت في الفقرة الأولى من هذا القرار بأنه، ليس لأية دولة حق التدخل بصورة مباشرة، أوغير مباشرة، ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية، أو الخارجية لأية دولة".

وأشار السفير ابو سعيد إلى ان "المشكلة التي نواجهها في المحافل الدولية هي تلك الأنواع من التصاريح التي تؤثر سلباً على عمل اللجنة الدولية وغالباً ما تكون عائقاً في تطبيق المقررات الدولية، وأكثر من هذا فقد تذهب هذه الأنواع من البيانات إلى تغطية أعمال جرمية بحق الإنسانية لبعض الدول التي تخابر أعمال عسكرية أو أمنية في دولها".