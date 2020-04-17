بدوي: دياب لا يملك حزبا ولا شركات وهو نزيه لا يريد شيئا لنفسه

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سليم الحص​، ​رفعت بدوي​ في حديث تلفزيوني إلى ان "البعض يعتقد ان ​حكومة حسان دياب​ هي كسابقاتها، إلا انه ربما تكون المختبر الحقيقي لإيجاد ​منظومة​ ​الفساد​ الموجودة وأتمنى ان يكشف دياب هذه المنظومة التي أضحت متمسكة بمفاصل ​الدولة​ وبات من الصعب ازالتها".

ودعا إلى "استدعاء حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ هو و​جمعية المصارف​ إلى ​قصر بعبدا​ أو ​السراي الحكومي​ وعدم السماح لهم بالخروج لأن أموال الناس ليست لعبة"، آملا ان يكن كلام دياب صارما وقرارته محقة لمصلحة المواطن المقهور.

وشدد على انه "من حق الناس ان تعبر عن معاناتها لأن ​الليرة​ خسرت مئة بالمئة من قيمتها، الغلاء موجود وهناك تقصير ب​الزراعة​ و​الصناعة​".

كما أشار إلى ان "دياب لا يملك حزبا ولا شركات وهو نزيه لا يريد شيئا لنفسه وهذا شعار الرئيس الحص، يبقى المسؤول قويا إلى ان يطلب شيئا لنفسه".