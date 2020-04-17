عبد الله: العهد يحاول أن ينقلب على الطائف عبر تعطيل القوانين

لفت عضو الحزب الاشتراكي النائب بلال عبد الله في حديث تلفزيوني الى ان الاوصياء هذا العهد والحكومة مصرون ان تبقى الاساسي هو للكيدية السياسية، مشيرا الى أن "العهد هو من أفشل العهود في الجمهورية اللبنانية"، معتبرا أن "العهد يحاول منذ تسلم السلطة أن ينقلب على الطائف عبر تعطيل بعض القوانين ورد بعض القوانين"، مشددا على أن "الناس في مكان آخر".
واضاف: "الردود التي اتتنا بالأمس جعلتنا نتيقين أن موقفنا سليم"، لافتا الى أننا "لازلنا نزاهن على ان تبقى الحكومة في مكان وسطي ولكن اذا اراد رئيس الحكومة حسان دياب ان يبقى ورقة بيد الاوصياء عليه فهذا أمر آخر".
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