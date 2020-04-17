عبد الله: العهد يحاول أن ينقلب على الطائف عبر تعطيل القوانين

لفت عضو ​الحزب الاشتراكي​ النائب ​بلال عبد الله​ في حديث تلفزيوني الى ان الاوصياء هذا العهد و​الحكومة​ مصرون ان تبقى الاساسي هو للكيدية السياسية، مشيرا الى أن "العهد هو من أفشل العهود في ​الجمهورية​ اللبنانية"، معتبرا أن "العهد يحاول منذ تسلم ​السلطة​ أن ينقلب على ​الطائف​ عبر تعطيل بعض القوانين ورد بعض القوانين"، مشددا على أن "الناس في مكان آخر".

واضاف: "الردود التي اتتنا بالأمس جعلتنا نتيقين أن موقفنا سليم"، لافتا الى أننا "لازلنا نزاهن على ان تبقى الحكومة في مكان وسطي ولكن اذا اراد رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ان يبقى ورقة بيد الاوصياء عليه فهذا أمر آخر".