أبوفاعور: أكاديمية رئيس الحكومة تكتنف جهلا مدقعا بالتاريخ

علق عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل أبو فاعور​ على كلام رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، قائلا: "خطاب الامس كئيب وجنائزي مثل أصحابه واستقلالية الحكومة، خلا بعض الوزراء، كذبة كبيرة، خاصة عندما يتحول رئيسها المحايد افتراضا الى واجهة للتبشير بتهديدات موحى بها من أولياء أمره"، مضيفا: "حسان دياب يهدد ​وليد جنبلاط​، يا لها من سخرية، يبدو ان أكاديمية رئيس الحكومة تكتنف جهلا مدقعا بالتاريخ".

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