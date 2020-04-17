قاسم هاشم: آن الأوان لوضع حد للتلاعب بحقوق اللبنانيين

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "اللبنانيين باتو يستفيقون على تعميم وينامون على اخر بما يتعلق بالتحويلات المالية الإلكترونية فتارة تدفع بالعملة الأجنبية كما تحول ليعود تعميم جديد يحصرها بالعملة الوطنية ووفق سعر رسمي فعلا لقد احتار الناس من أين تؤكل أموالهم ولو كانت لحد ادنى من العيش وبتعب اولادهم في بلاد ​الاغتراب​ الم يكفي كل الذي يجري حول جنى عمر الناس ومحاولة سرقته، آن الأوان لوضع حد للتلاعب بحقوق اللبنانيين".

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