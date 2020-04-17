وزير الصحة الألماني يعلن أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة .، لافتا إلى ان "معدل انتقال فيروس كورونا يتراجع إلى أقل من شخص للمرة الأولى ".
وكان وزير الصحة الألماني حذر من أن بلاده لن تكون "كما كانت من قبل" بعد فيروس كورونا، موضحًا أنها ستبدأ في التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد"، حيث ترفع الحكومة بعض القيود التي كانت تفرضها في السابق للحد من انتشار المرض. وأضاف "لقد انخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وقد أتاح لنا ذلك فرصة لإعادة الفتح خطوة بخطوة. وهذا مهم - خطوة بخطوة إلى وضعها الطبيعي الجديد".
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