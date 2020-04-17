مستشفى بشري: لا نتائج ايجابية في فحوص PCR التي أجريت منذ يومين

أعلنت إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي في بيان انه "لا نتائج ايجابية في فحوص PCR التي أجريت بعد ظهر 15/4/2020، بالتعاون مع مختبرات Rodolphe Mérieux. نكرر من جديد أن البقاء في المنزل هو السبيل الوحيد لتخفيف انتشار ​فيروس كورونا​. خليكن بالبيت".

يذكر انه بعد إعلان عزل مدينة بشري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تتواصل الاجراءات الأمنية في البلدة لليوم السابع على التوالي، ويمنع على أي أحد الدخول إلى المدينة أو الخروج منها.

من جهته، أوضح رئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​، "أنّنا طلبنا عزل بشري خلال فترة الأعياد، لأنّه في العادة تحصل حركة وتواصل واختلاط بين أهلنا الموجودين في بشري. ففي حال كان وباء ​كورونا منتشراً في بشري، لا نريد نقله إلى الخارج".