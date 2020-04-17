اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



جنيف: شكر مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة إيمانويل ماكرون على "قيادته" في الجهود الدولية لمواجهة وباء كوفيد-19 بينما علقت الولايات المتحدة تمويل المنظمة وشكك الرئيس الفرنسي في إدارة الصين للأزمة. وتوجه تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في تغريدة على تويتر "بالشكر الجزيل للرئيس إيمانويل ماكرون على قيادتكم في التحرك الصحي الدولي"، وذلك بعدما دعا الرئيس الفرنسي إلى "بناء مبادرة قوية حول منظمة الصحة العالمية بشأن توفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع".

مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة يشكر ماكرون على قيادته العالمية في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.