وزير الصحة الألماني: وباء كوفيد-19 بات تحت السيطرة

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برلين: أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الجمعة أن وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا. وقال شبان في مؤتمر صحافي "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية الى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير"، موضحا أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالى 1,7 مليون شخص حتى الآن.

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