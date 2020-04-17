الصين تدعو إلى الوحدة بعد انتقادات ماكرون بشأن كورونا

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بكين: دعت الصين الجمعة إلى الوحدة الدولية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعواصم غربية عدة حول إدارة بكين لوباء كوفيد-19. وقال تشاو ليجيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19"، وذلك بعدما صرح ماكرون لصحيفة "فايننشال تايمز" الخميس أنه من "السذاجة" القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من إدارة الدول الغربية.

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