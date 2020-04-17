شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب بإعداد موسوعة علمية للرد الفكر المتطرف والتكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتنفيذ توصية اللجنة بشأن التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لدراسة إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى، وإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك.

وأكد "حمروش" ل"الخليج 365"، علي ضرورة التصدي للفكر المتطرف والتكفيري، والرد علي الفتاوي المتطرفة، ليعلم الجميع الفكر الصحيح الوسطي المعتدل، ولحماية الشباب والنشء من محاولات استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

كما دعا الدكتور عمر حمروش، إلي إنشاء مجلس أعلى للدعوة الإسلامية فى جميع دول العالم، ودراسة إمكانية زيادة إنشاء مراكز إسلامية بالخارج وتفعيلها، والترويج لسماحة الإسلام ووسطيته واستحداث آلية إعلامية لكشف المغالطات ضد الدين الإسلامى، مشيرا إلي أن بعض المراكز الإسلامية بالخارج يسيطر عليها المتطرفون والمتشدون.

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كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النولب، أوصت بإعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى، وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك، وبحث سبل تنقية الخطاب الدينى مما علق به من فكر متطرف وشاذ يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه، بما يضمن ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل.