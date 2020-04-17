شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين بعدم تخزين المواد والسلع الغذائية وشراء ما يكفى احتياجاتهم فقط، خاصة في ظل الاستعداد لحلول شهر رمضان المبارك الذى يحل خلال أيام قليلة، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة أعلنوا مرارا وتكرارا منذ بداية أزمة فيروس كورونا، أن السلع الغذائية تكفى لعدة أشهر، وأنه لا داعى للقلق.

وقال "النويشى"، لـ"الخليج 365"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعدت تقريرا منذ أيام بشأن مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأوصت فيه برفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين، والأمر يحتاج من الحكومة والإعلام إلى إطلاق حملات توعية تصل لجميع المواطنين، لتوعية الناس بخطورة تخزين المواد الغذائية، وأن يرشدوا الاستهلاك.

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وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة عدم إعطاء الفرصة للتجار الجشعين لاستغلال الموقف ورفع الأسعار بسبب سحب كميات كبيرة من السلع، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كل السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالب النائب بدوى النويشى، بتطبيق القانون بحسم على التجار الذين يعطشون السوق ويخزنون ويحتكرون السلع ويستغلون أزمة فيروس كورونا لرفع الأسعار، داعيا إلى عدم التهاون مع هذه الجرائم وهؤلاء المجرمين في حق الوطن، كما دعا جهاز حماية المستهلك إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار.