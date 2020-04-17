تايلاند: تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (أ ش أ):

أفاد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تايلاند، اليوم الجمعة، بتسجيل 28 حالة محلية جديدة من الإصابة بالفيروس، مما يرفع المجموع الكلي إلى 2700 اصابة، بالإضافة إلى وفاة امرأة مسنة لترتفع حالات الوفاة إلى 47.

وقال المركز - في بيان له نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية على موقعها الالكتروني - "إن معدل الاصابات الجديدة مستمر في الانخفاض، مع وجود حالة وفاة واحدة جديدة لإمرأة تايلاندية مسنة".

وأوضح أن الحالات المصابة الجديدة تضمنت 16 شخصاً كانوا على اتصال وثيق مع مرضى سابقين، و4 ممن عملوا في أماكن مزدحمة أو بالقرب من أجانب، وزائر واحد تردد على مكان مزدحم، فيما لاتزال الحالات السبع الأخرى قيد التحقيق لتتبع أصول إصابتها.

وأشار المركز إلى أنه من بين 2700 مصاب بالفيروس في 68 مقاطعة، تعافى 1689 شخصا وغادروا المستشفى، لينخفض عدد الحالات في المستشفيات إلى 964 مصابا فقط.