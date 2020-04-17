كوريا الجنوبية تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات 10635 حالة.
وذكرت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 14 حالة من الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج وكانت 3 حالات مرتبطة بانتقال العدوى داخليا من قبل الوافدين من الخارج.
وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا حتى الآن 230، بزيادة حالة وفاة عن اليوم السابق.
كما تم رفع الحجر الصحي عن 7829 شخصا، بزيادة 72 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. وتراجع عدد المصابين الذين يخضعون حاليا للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 51 شخصا إلى 2576 شخصا.
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