الشرطة الإيطاليّة تصادر 400 ألف كمامة واقية مهرّبة من الصين في إيطاليا

وكالات- أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم، الخميس 16 أفريل 2020، مصادرة نحو 400 ألف كمامة واقية قام أربعة رجال أعمال صينيون بتهريبها إلى إيطاليا على أنها تبرعات لكن الغرض منها إعادة بيعها.
وكان رجال الأعمال يخططون لإستيراد ما مجموعه 5 ملايين كمامة جراحية أو كمامات FFP2 في غضون أسبوع، حسبما أقر أحدهم وهو في السادسة والعشرين من العمر ذهب لتلبية إستدعاء المحققين على متن سيارة ليموزين ذات نوافذ غامقة ويقودها سائق.
وقدمت الأقنعة المطابقة للمعايير المعمول بها، والتي وصلت جوا إلى ميلانو وروما، على أنها تبرعات ولكنها في الواقع كانت مخصصة للبيع المباشر.
وكان من المقرر بيع الكمامة الجراحية الواحدة بسعر 2 أو 3 يورو وكمامة FFP2 بسعر 4 أو 5 يورو.
وتبين أن مقرات الشركات التي تستورد هذه المعدات الطبية وهمية. وتمت مصادرة حوالي مائة ألف كمامة بشكل خاص، في تورينو (شمال غرب) في مطعم سوشي مغلق حاليًا.
كما تم إعتراض شحنة أخرى في نابولي (جنوب). وذكرت الشرطة أنه سيتم تسليم الكمامات المصادرة إلى الحماية المدنية الإيطالية التي ستقوم بتوزيعها حسب الأولوية على المستشفيات ودور المسنين.
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