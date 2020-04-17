الأمين العام للأمم المتحدة: عودة الحياة الطبيعيّة رهن إيجاد لقاح لكوفيد 19

وكالات – إعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن العودة للحياة "الطبيعية" مرهونة بإيجاد لقاح فعال وآمن لوباء كوفيد 19 المستشري في أنحاء العالم.
وأشار المسؤول الأممي في تصريحات نقلت عنه، إلى أن مثل هذا اللقاح سينقذ حياة ملايين الأشخاص ويوفر مليارات الدولارات.
وشدد غوتيريش على الحاجة لجهود طموحة ومنسقة وسريعة لنشر مثل هذا اللقاح على مستوى العالم حتى نهاية 2020.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق في 25 مارس الماضي نداء لجمع 2 مليار دولار تفيد في إطلاق مخطط إنساني أممي للرد على الوباء، وقال "حتى الآن حصلنا على هبات تصل إلى ما يقارب 20% من المبلغ المطلوب"، وفق كلامه.
وأشاد غوتيريش بجهود منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي عملت على مساعدة العديد من الدول في التعامل مع الوباء خاصة دول إفريقيا.
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