سلطنة عمان تعلن عن خامس حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن خامس حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وعن أن إجمالي الإصابات فيها بلغ 1019 إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم.
أوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن المتوفي الخامس يبلغ من العمر 66 عاما، وهو مقيم أجنبي.
وكانت الوزارة أعلنت، أمس، عن تسجيل 176
وبوقت سابق، توقعت وزارة الصحة العمانية وصول ذروة انتشار العدوى بالبلاد، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة، أغلقت السلطات أمسالخميس سوقا للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، عقب اكتشاف أكثر من 100 إصابة أغلبها بين الوافدين الأجانب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أغلقت السلطنة محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح، التي يوجد بها بعض أقدم أسواق البلاد، بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخل المنخفض.
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