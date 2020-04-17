الصين ترفض اتهامات أمريكا: لم نخفِ أي معلومات عن كورونا

رفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها بإخفاء معلومات عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المراحل المبكرة من الجائحة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده

اليوم الجمعة، على أن الحكومة الصينية لا تسمح بإخفاء أي معلومات من هذا النوع، لافتا إلى أن مراجعة حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في معقلها مدينة ووهان جاءت نتيجة للتحقق من الإحصاءات وتعد ممارسة دولية شائعة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على اتهام عدة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الصين بعدم الشفافية في تعاملها مع "كوفيد-19" في المراحل المبكرة من الوباء والإسهام بذلك في انتشار العدوى في مختلف أنحاء العالم.