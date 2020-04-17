كوريا الجنوبية تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 10632.
وبحسب آخر البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 230، في حين تم شفاء 72
في سياق متصل، أعلن علماء كوريا الجنوبية اكتشاف 38 جسمًا مضادًا (مضاد مناعي أو الغلوبولين المناعي) يمكنها تحييد فيروس "كوفيد-19"، ويمكن استخدام هذه الأجسام المضادة في الأدوية لعلاج المرضى.
وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصبح جائحة عالمية بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، وكذلك أعلنت الصين والولايات المتحدة عن إجراء تجارب للقاحات مفترضة ضد الفيروس.
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