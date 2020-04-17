يواصل الأطباء الروس من الوحدات العسكرية للإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية، العمل إلى جانب زملائهم الإيطاليين في مكافحة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس قاموا بتطهيردور رعاية المسنين في منطقتين في لومبارديا، أكثر المناطق تضررا من تفشي الفيروس في إيطاليا.
وأوضحت الوزارة أن أفراد الوحدات العسكرية الروسية والإيطالية انتهوا من تطهير وتعقيم دورالمسنين في 64 منطقة في لومبارديا.
وكانت روسيا قد أرسلت فرقا طبية ومختصين في مجال الأوبئة لمساعدة نظرائهم الإيطاليين في التصدي لفيروس كورونا.
كذلك أرسلت روسيا الشهر الماضي 15 طائرة شحن عسكرية إلى إيطاليا محملة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ومواد الفحص والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة عسكرية روسية.. تطهير أكثر مناطق إيطاليا تضررًا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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