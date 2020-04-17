اخبار العالم

تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة عن 28 إصابة جديدة بفيروس ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى.

وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) التابع للحكومة، إنه من بين الحالات الجديدة هناك 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في يناير أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضا للشفاء وعادوا إلى منازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا