تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة عن 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى.
وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) التابع للحكومة، إنه من بين الحالات الجديدة هناك 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.
ومنذ تفشي الوباء في يناير أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضا للشفاء وعادوا إلى منازلهم.
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