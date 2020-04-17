ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة إلى 133830 لتسجل الإصابات الجديدة زيادة لليوم الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات زيادة عدد الوفيات بواقع 299 إلى 3868 حالة.
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