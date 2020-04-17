33 ألف وفاة حصيلة كورونا في الولايات المتحدة

بلغت وفيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مساء الخميس، في الولايات المتّحدة نحو 33 ألفًا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 4491 شخصًا إضافيًا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيّات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (22170 وفاة) وإسبانيا (19315 وفاة) وفرنسا (17941 وفاة).

وسجّلت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، في اليومين الأخيرين حصيلة قياسيّة للوفيات اليومية، فيما تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على أراضيها 660 ألفا.

Advertisements

وتعدّ مدينة نيويورك أكبر بؤرة للوباء في البلاد، وقد أعلنت الثلاثاء تسجيل 3778 وفاة إضافية “مرجّحة” بكوفيد-19.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أنّ الوقت حان “لإعادة فتح” الاقتصاد الأميركي الذي توقّف من جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل “ولايةً تلو أخرى” وعلى أساس معطيات “يُمكن التحقّق منها” لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.