طنجة..تحويل فندق “موكادور” إلى مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا

أنهت السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة، أمس الخميس، أشغال تحويل فندق “موكادور” إلى مستشفى، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية ظهور بؤر عائلية مصابة بالجائحة في بعض المناطق، ما ينذر باستقبال إصابات جديدة في قادم الأيام.
وبحسب مصادر “اليوم24” فإن الشركة المالكة للفندق وضعت أزيد من 80 غرفة رهن إشارة وزارة الصحة، إذ تم تجهيزها بالمعدات اللازمة للشروع في استقبال الحالات المصابة، ناهيك عن تنقيل الأطر الطبية والتمريضية إلى الفندق، إذ ستشرع في علاج الحالات المصابة وفق بروتوكول وزارة الصحة.
وبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس التاجي إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، 130 شخصا، فيما بلغت عدد حالات الشفاء 17، واستقرت الوفيات في 5 أشخاص.
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